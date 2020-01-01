Токеномика на alpha humans (CUMS) Открийте ключова информация за alpha humans (CUMS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за alpha humans (CUMS) Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem. Официален уебсайт: https://alphahumans.xyz Купете CUMS сега!

Токеномика и анализ на цената за alpha humans (CUMS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за alpha humans (CUMS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Общо предлагане: $ 998.52M $ 998.52M $ 998.52M Циркулиращо предлагане: $ 998.52M $ 998.52M $ 998.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на alpha humans (CUMS)

Токеномика на alpha humans (CUMS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на alpha humans (CUMS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CUMS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CUMS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CUMS, разгледайте цената в реално време на токените CUMS!

