Цената в реално време на Alpaca Finance днес е 0.00780686 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ALPACA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ALPACA в MEXC сега.

Повече за ALPACA

ALPACAценова информация

Какво представлява ALPACA

Официален уебсайт на ALPACA

Токеномика на ALPACA

ALPACA ценова прогноза

Alpaca Finance Лого

Alpaca Finance цена (ALPACA)

Не се намира в списъка

1 ALPACA към USD - цена в реално време:

$0.00780686
$0.00780686
-1.40%1D
mexc
USD
Alpaca Finance (ALPACA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:36:35 (UTC+8)

Информация за цената за Alpaca Finance (ALPACA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00762892
$ 0.00762892
24-часов нисък
$ 0.00838818
$ 0.00838818
24-часов висок

$ 0.00762892
$ 0.00762892

$ 0.00838818
$ 0.00838818

$ 8.78
$ 8.78

$ 0.00762892
$ 0.00762892

-1.47%

-1.42%

-18.21%

-18.21%

Цената в реално време за Alpaca Finance (ALPACA) е$0.00780686. През последните 24 часа ALPACA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00762892 до най-висока стойност $ 0.00838818, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ALPACA е $ 8.78, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00762892.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ALPACA има промяна от -1.47% за последния час, -1.42% за 24 часа и -18.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Alpaca Finance (ALPACA)

$ 1.19M
$ 1.19M

--
--

$ 1.19M
$ 1.19M

151.67M
151.67M

151,668,641.6027096
151,668,641.6027096

Текущата пазарна капитализация на Alpaca Finance е $ 1.19M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ALPACA е 151.67M, като общото предлагане е 151668641.6027096. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.19M.

История на цените за Alpaca Finance (ALPACA) USD

През днешния ден промяната в цената на Alpaca Finance към USD беше $ -0.000112472120584742.
През последните 30 дни промяната в цената на Alpaca Finance към USD беше $ -0.0041230658.
През последните 60 дни промяната в цената на Alpaca Finance към USD беше $ -0.0041732296.
През последните 90 дни промяната в цената на Alpaca Finance към USD беше $ -0.01434504354095007.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000112472120584742-1.42%
30 дни$ -0.0041230658-52.81%
60 дни$ -0.0041732296-53.45%
90 дни$ -0.01434504354095007-64.75%

Какво е Alpaca Finance (ALPACA)

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Alpaca Finance (ALPACA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Alpaca Finance (USD)

Колко ще струва Alpaca Finance (ALPACA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Alpaca Finance (ALPACA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Alpaca Finance.

Проверете прогнозата за цената за Alpaca Finance сега!

ALPACA към местни валути

Токеномика на Alpaca Finance (ALPACA)

Разбирането на токеномиката на Alpaca Finance (ALPACA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ALPACA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Alpaca Finance (ALPACA)

Колко струва Alpaca Finance (ALPACA) днес?
Цената в реално време на ALPACA в USD е 0.00780686 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ALPACA към USD?
Текущата цена на ALPACA към USD е $ 0.00780686. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Alpaca Finance?
Пазарната капитализация за ALPACA е $ 1.19M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ALPACA?
Циркулиращото предлагане на ALPACA е 151.67M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ALPACA?
ALPACA постигна ATH цена от 8.78 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ALPACA?
ALPACA достигна ATL цена от 0.00762892 USD.
Какъв е обемът на търговията на ALPACA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ALPACA е -- USD.
Ще се повиши ли ALPACA тази година?
ALPACA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ALPACA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:36:35 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Alpaca Finance (ALPACA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

