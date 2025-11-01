Информация за цената за Alpaca Finance (ALPACA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00762892 24-часов нисък $ 0.00838818 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 8.78 Най-ниска цена $ 0.00762892 Промяна на цената (1ч) -1.47% Промяна на цената (1д) -1.42% Промяна на цената (7д) -18.21%

Цената в реално време за Alpaca Finance (ALPACA) е$0.00780686. През последните 24 часа ALPACA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00762892 до най-висока стойност $ 0.00838818, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ALPACA е $ 8.78, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00762892.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ALPACA има промяна от -1.47% за последния час, -1.42% за 24 часа и -18.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Alpaca Finance (ALPACA)

Пазарна капитализация $ 1.19M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.19M Циркулиращо предлагане 151.67M Общо предлагане 151,668,641.6027096

Текущата пазарна капитализация на Alpaca Finance е $ 1.19M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ALPACA е 151.67M, като общото предлагане е 151668641.6027096. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.19M.