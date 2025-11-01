Информация за цената за Alpaca (ALPACA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00013598 $ 0.00013598 $ 0.00013598 24-часов нисък $ 0.00014423 $ 0.00014423 $ 0.00014423 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00013598$ 0.00013598 $ 0.00013598 24-часов висок $ 0.00014423$ 0.00014423 $ 0.00014423 Рекорд за всички времена $ 0.00553708$ 0.00553708 $ 0.00553708 Най-ниска цена $ 0.00003789$ 0.00003789 $ 0.00003789 Промяна на цената (1ч) +2.05% Промяна на цената (1д) +4.79% Промяна на цената (7д) -8.23% Промяна на цената (7д) -8.23%

Цената в реално време за Alpaca (ALPACA) е$0.00014338. През последните 24 часа ALPACA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00013598 до най-висока стойност $ 0.00014423, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ALPACA е $ 0.00553708, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003789.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ALPACA има промяна от +2.05% за последния час, +4.79% за 24 часа и -8.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Alpaca (ALPACA)

Пазарна капитализация $ 137.25K$ 137.25K $ 137.25K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 137.25K$ 137.25K $ 137.25K Циркулиращо предлагане 962.10M 962.10M 962.10M Общо предлагане 962,102,606.326818 962,102,606.326818 962,102,606.326818

Текущата пазарна капитализация на Alpaca е $ 137.25K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ALPACA е 962.10M, като общото предлагане е 962102606.326818. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 137.25K.