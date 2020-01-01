Токеномика на ALP (ALP) Открийте ключова информация за ALP (ALP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ALP (ALP) ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP. Официален уебсайт: https://alponsol.com/ Купете ALP сега!

Токеномика и анализ на цената за ALP (ALP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ALP (ALP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.63K $ 24.63K $ 24.63K Общо предлагане: $ 816.36M $ 816.36M $ 816.36M Циркулиращо предлагане: $ 816.36M $ 816.36M $ 816.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.63K $ 24.63K $ 24.63K Рекорд за всички времена: $ 0.00927438 $ 0.00927438 $ 0.00927438 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ALP (ALP)

Токеномика на ALP (ALP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ALP (ALP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALP, разгледайте цената в реално време на токените ALP!

Прогноза за цената за ALP Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALP? Нашата страница за прогноза за цената ALP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALP сега!

