Текущата пазарна капитализация на AllUnity EUR е $ 20.33M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EURAU е 17.63M, като общото предлагане е 17630279.33. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.33M.

Цената в реално време за AllUnity EUR (EURAU) е$1.15. През последните 24 часа EURAU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.15 до най-висока стойност $ 1.16, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EURAU е $ 1.19, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.1.

История на цените за AllUnity EUR (EURAU) USD

През днешния ден промяната в цената на AllUnity EUR към USD беше $ -0.003021996496576.

През последните 30 дни промяната в цената на AllUnity EUR към USD беше $ -0.0200293200.

През последните 60 дни промяната в цената на AllUnity EUR към USD беше $ -0.0178332800.

През последните 90 дни промяната в цената на AllUnity EUR към USD беше $ 0.