Информация за цената за ALLINDOGE (ALLINDOGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0045802 $ 0.0045802 $ 0.0045802 24-часов нисък $ 0.00495 $ 0.00495 $ 0.00495 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0045802$ 0.0045802 $ 0.0045802 24-часов висок $ 0.00495$ 0.00495 $ 0.00495 Рекорд за всички времена $ 0.01291751$ 0.01291751 $ 0.01291751 Най-ниска цена $ 0.00438126$ 0.00438126 $ 0.00438126 Промяна на цената (1ч) +0.32% Промяна на цената (1д) +3.44% Промяна на цената (7д) -12.33% Промяна на цената (7д) -12.33%

Цената в реално време за ALLINDOGE (ALLINDOGE) е$0.00479289. През последните 24 часа ALLINDOGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0045802 до най-висока стойност $ 0.00495, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ALLINDOGE е $ 0.01291751, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00438126.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ALLINDOGE има промяна от +0.32% за последния час, +3.44% за 24 часа и -12.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Пазарна капитализация $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Циркулиращо предлагане 994.36M 994.36M 994.36M Общо предлагане 994,363,350.352716 994,363,350.352716 994,363,350.352716

Текущата пазарна капитализация на ALLINDOGE е $ 4.76M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ALLINDOGE е 994.36M, като общото предлагане е 994363350.352716. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.76M.