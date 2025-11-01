Информация за цената за Alligator Alcatraz (ICE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00045638$ 0.00045638 $ 0.00045638 Най-ниска цена $ 0.0000085$ 0.0000085 $ 0.0000085 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.48% Промяна на цената (7д) -0.48%

Цената в реално време за Alligator Alcatraz (ICE) е$0.0000091. През последните 24 часа ICE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ICE е $ 0.00045638, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000085.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ICE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Alligator Alcatraz (ICE)

Пазарна капитализация $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Циркулиращо предлагане 999.74M 999.74M 999.74M Общо предлагане 999,743,889.551213 999,743,889.551213 999,743,889.551213

Текущата пазарна капитализация на Alligator Alcatraz е $ 9.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ICE е 999.74M, като общото предлагане е 999743889.551213. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.09K.