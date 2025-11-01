БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на all you had to do was днес е 0.00001064 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NOTHING към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NOTHING в MEXC сега.Цената в реално време на all you had to do was днес е 0.00001064 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NOTHING към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NOTHING в MEXC сега.

Повече за NOTHING

NOTHINGценова информация

Какво представлява NOTHING

Официален уебсайт на NOTHING

Токеномика на NOTHING

NOTHING ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

all you had to do was Лого

all you had to do was цена (NOTHING)

Не се намира в списъка

1 NOTHING към USD - цена в реално време:

--
----
+1.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
all you had to do was (NOTHING) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:58:17 (UTC+8)

Информация за цената за all you had to do was (NOTHING) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001045
$ 0.00001045$ 0.00001045
24-часов нисък
$ 0.00001064
$ 0.00001064$ 0.00001064
24-часов висок

$ 0.00001045
$ 0.00001045$ 0.00001045

$ 0.00001064
$ 0.00001064$ 0.00001064

$ 0.0011783
$ 0.0011783$ 0.0011783

$ 0.00001002
$ 0.00001002$ 0.00001002

--

+1.89%

-4.60%

-4.60%

Цената в реално време за all you had to do was (NOTHING) е$0.00001064. През последните 24 часа NOTHING се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001045 до най-висока стойност $ 0.00001064, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOTHING е $ 0.0011783, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001002.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NOTHING има промяна от -- за последния час, +1.89% за 24 часа и -4.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за all you had to do was (NOTHING)

$ 10.63K
$ 10.63K$ 10.63K

--
----

$ 10.63K
$ 10.63K$ 10.63K

998.98M
998.98M 998.98M

998,980,533.650403
998,980,533.650403 998,980,533.650403

Текущата пазарна капитализация на all you had to do was е $ 10.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NOTHING е 998.98M, като общото предлагане е 998980533.650403. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.63K.

История на цените за all you had to do was (NOTHING) USD

През днешния ден промяната в цената на all you had to do was към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на all you had to do was към USD беше $ -0.0000041964.
През последните 60 дни промяната в цената на all you had to do was към USD беше $ -0.0000065151.
През последните 90 дни промяната в цената на all you had to do was към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.89%
30 дни$ -0.0000041964-39.44%
60 дни$ -0.0000065151-61.23%
90 дни$ 0--

Какво е all you had to do was (NOTHING)

all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial product. It aims to provide a simple way for users to participate in community activities such as social tipping, meme contests, and community events without complex mechanics or financial promises. The focus is on open participation, accessibility on Solana, and transparent on-chain availability via public DEX analytics and explorers.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

all you had to do was (NOTHING) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за all you had to do was (USD)

Колко ще струва all you had to do was (NOTHING) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от all you had to do was (NOTHING) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за all you had to do was.

Проверете прогнозата за цената за all you had to do was сега!

NOTHING към местни валути

Токеномика на all you had to do was (NOTHING)

Разбирането на токеномиката на all you had to do was (NOTHING) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NOTHING сега!

Хората също питат: Други въпроси относно all you had to do was (NOTHING)

Колко струва all you had to do was (NOTHING) днес?
Цената в реално време на NOTHING в USD е 0.00001064 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NOTHING към USD?
Текущата цена на NOTHING към USD е $ 0.00001064. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на all you had to do was?
Пазарната капитализация за NOTHING е $ 10.63K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NOTHING?
Циркулиращото предлагане на NOTHING е 998.98M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NOTHING?
NOTHING постигна ATH цена от 0.0011783 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NOTHING?
NOTHING достигна ATL цена от 0.00001002 USD.
Какъв е обемът на търговията на NOTHING?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NOTHING е -- USD.
Ще се повиши ли NOTHING тази година?
NOTHING може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NOTHING за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:58:17 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за all you had to do was (NOTHING)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,588.03
$109,588.03$109,588.03

-0.57%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,861.57
$3,861.57$3,861.57

+0.01%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02853
$0.02853$0.02853

-11.34%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.34
$187.34$187.34

-0.43%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,861.57
$3,861.57$3,861.57

+0.01%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,588.03
$109,588.03$109,588.03

-0.57%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.34
$187.34$187.34

-0.43%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5200
$2.5200$2.5200

-0.15%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.36
$1,087.36$1,087.36

+0.27%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000720
$0.0000720$0.0000720

+44.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09638
$0.09638$0.09638

+863.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000473
$0.000473$0.000473

+136.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000132
$0.00000132$0.00000132

+106.25%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8043
$0.8043$0.8043

+56.26%

Port3 Network Лого

Port3 Network

PORT3

$0.05339
$0.05339$0.05339

+38.56%