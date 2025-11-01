Информация за цената за all you had to do was (NOTHING) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001045 $ 0.00001045 $ 0.00001045 24-часов нисък $ 0.00001064 $ 0.00001064 $ 0.00001064 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001045$ 0.00001045 $ 0.00001045 24-часов висок $ 0.00001064$ 0.00001064 $ 0.00001064 Рекорд за всички времена $ 0.0011783$ 0.0011783 $ 0.0011783 Най-ниска цена $ 0.00001002$ 0.00001002 $ 0.00001002 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.89% Промяна на цената (7д) -4.60% Промяна на цената (7д) -4.60%

Цената в реално време за all you had to do was (NOTHING) е$0.00001064. През последните 24 часа NOTHING се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001045 до най-висока стойност $ 0.00001064, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOTHING е $ 0.0011783, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001002.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NOTHING има промяна от -- за последния час, +1.89% за 24 часа и -4.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за all you had to do was (NOTHING)

Пазарна капитализация $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Циркулиращо предлагане 998.98M 998.98M 998.98M Общо предлагане 998,980,533.650403 998,980,533.650403 998,980,533.650403

Текущата пазарна капитализация на all you had to do was е $ 10.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NOTHING е 998.98M, като общото предлагане е 998980533.650403. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.63K.