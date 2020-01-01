Токеномика на All Will Retire (AWR) Открийте ключова информация за All Will Retire (AWR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за All Will Retire (AWR) AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle." Официален уебсайт: https://www.allwillretire.com/ Купете AWR сега!

Токеномика и анализ на цената за All Will Retire (AWR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за All Will Retire (AWR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Общо предлагане: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Циркулиращо предлагане: $ 964.66M $ 964.66M $ 964.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Рекорд за всички времена: $ 0.01505533 $ 0.01505533 $ 0.01505533 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00533091 $ 0.00533091 $ 0.00533091 Научете повече за цената на All Will Retire (AWR)

Токеномика на All Will Retire (AWR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на All Will Retire (AWR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AWR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AWR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AWR, разгледайте цената в реално време на токените AWR!

Прогноза за цената за AWR Искате ли да знаете какъв път може да поеме AWR? Нашата страница за прогноза за цената AWR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AWR сега!

