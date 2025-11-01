Информация за цената за All The Money (ATM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00001478, 24-часов висок $ 0.0000158. Рекорд за всички времена $ 0.00004629. Най-ниска цена $ 0.00001441. Промяна на цената (1ч) +0.51%, Промяна на цената (1д) +3.25%, Промяна на цената (7д) -23.58%.

Цената в реално време за All The Money (ATM) е$0.00001557. През последните 24 часа ATM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001478 до най-висока стойност $ 0.0000158, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ATM е $ 0.00004629, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001441.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ATM има промяна от +0.51% за последния час, +3.25% за 24 часа и -23.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за All The Money (ATM)

Пазарна капитализация $ 1.42M, Обем (24 часа) --, Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.54M, Циркулиращо предлагане 91.00B, Общо предлагане 99,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на All The Money е $ 1.42M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ATM е 91.00B, като общото предлагане е 99000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.54M.