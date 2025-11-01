Информация за цената за All In (ALLIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Най-ниска цена $ 0.03478359$ 0.03478359 $ 0.03478359 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.51% Промяна на цената (7д) +0.51%

Цената в реално време за All In (ALLIN) е$0.03781122. През последните 24 часа ALLIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ALLIN е $ 4.51, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03478359.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ALLIN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за All In (ALLIN)

Пазарна капитализация $ 34.84K$ 34.84K $ 34.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 37.66K$ 37.66K $ 37.66K Циркулиращо предлагане 921.44K 921.44K 921.44K Общо предлагане 995,994.0 995,994.0 995,994.0

Текущата пазарна капитализация на All In е $ 34.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ALLIN е 921.44K, като общото предлагане е 995994.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.66K.