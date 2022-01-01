Токеномика на Alkimi ($ADS) Открийте ключова информация за Alkimi ($ADS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Alkimi ($ADS) Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants. Официален уебсайт: https://www.alkimi.org Бяла книга: https://www.alkimi.org/docs/alkimi-whitepaper.pdf Купете $ADS сега!

Токеномика и анализ на цената за Alkimi ($ADS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Alkimi ($ADS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.61M $ 18.61M $ 18.61M Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 192.11M $ 192.11M $ 192.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.22M $ 24.22M $ 24.22M Рекорд за всички времена: $ 0.888267 $ 0.888267 $ 0.888267 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04261546 $ 0.04261546 $ 0.04261546 Текуща цена: $ 0.096863 $ 0.096863 $ 0.096863 Научете повече за цената на Alkimi ($ADS)

Токеномика на Alkimi ($ADS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Alkimi ($ADS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $ADS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $ADS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $ADS, разгледайте цената в реално време на токените $ADS!

Прогноза за цената за $ADS Искате ли да знаете какъв път може да поеме $ADS? Нашата страница за прогноза за цената $ADS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $ADS сега!

