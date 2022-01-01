Токеномика на Alkimi ($ADS)

Токеномика на Alkimi ($ADS)

Открийте ключова информация за Alkimi ($ADS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Alkimi ($ADS)

Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.

Официален уебсайт:
https://www.alkimi.org
Бяла книга:
https://www.alkimi.org/docs/alkimi-whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Alkimi ($ADS)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Alkimi ($ADS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 18.61M
Общо предлагане:
$ 250.00M
Циркулиращо предлагане:
$ 192.11M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 24.22M
Рекорд за всички времена:
$ 0.888267
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.04261546
Текуща цена:
$ 0.096863
Токеномика на Alkimi ($ADS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Alkimi ($ADS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой $ADS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой $ADS токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на $ADS, разгледайте цената в реално време на токените $ADS!

Прогноза за цената за $ADS

Искате ли да знаете какъв път може да поеме $ADS? Нашата страница за прогноза за цената $ADS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.