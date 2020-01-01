Токеномика на Aliens (ALIENS) Открийте ключова информация за Aliens (ALIENS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aliens (ALIENS) Aliens is a new project on Solana where a new Alien language is created and inscribed into Solana blocks. A whole alien civilization lives on-chain. Roadmap: Translator for users holding 0.5% (will be adjusted as we progress) Chats inscribed into the Solana chain and Database for Inscription PDAs(Aliens Data) Redeem Aliens Planets Missions on-chain Mint Land on Planets Официален уебсайт: https://aliens.sh/ Купете ALIENS сега!

Токеномика и анализ на цената за Aliens (ALIENS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aliens (ALIENS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.89K $ 9.89K $ 9.89K Общо предлагане: $ 951.23M $ 951.23M $ 951.23M Циркулиращо предлагане: $ 951.23M $ 951.23M $ 951.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.89K $ 9.89K $ 9.89K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Aliens (ALIENS)

Токеномика на Aliens (ALIENS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aliens (ALIENS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALIENS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALIENS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALIENS, разгледайте цената в реално време на токените ALIENS!

Прогноза за цената за ALIENS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALIENS? Нашата страница за прогноза за цената ALIENS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

