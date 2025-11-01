Информация за цената за AlgonFX (ALG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00025677 $ 0.00025677 $ 0.00025677 24-часов нисък $ 0.00036456 $ 0.00036456 $ 0.00036456 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00025677$ 0.00025677 $ 0.00025677 24-часов висок $ 0.00036456$ 0.00036456 $ 0.00036456 Рекорд за всички времена $ 0.00107509$ 0.00107509 $ 0.00107509 Най-ниска цена $ 0.00005374$ 0.00005374 $ 0.00005374 Промяна на цената (1ч) +5.39% Промяна на цената (1д) +33.95% Промяна на цената (7д) -46.81% Промяна на цената (7д) -46.81%

Цената в реално време за AlgonFX (ALG) е$0.00034394. През последните 24 часа ALG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00025677 до най-висока стойност $ 0.00036456, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ALG е $ 0.00107509, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005374.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ALG има промяна от +5.39% за последния час, +33.95% за 24 часа и -46.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AlgonFX (ALG)

Пазарна капитализация $ 344.09K$ 344.09K $ 344.09K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 344.09K$ 344.09K $ 344.09K Циркулиращо предлагане 999.94M 999.94M 999.94M Общо предлагане 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

Текущата пазарна капитализация на AlgonFX е $ 344.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ALG е 999.94M, като общото предлагане е 999944220.9411747. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 344.09K.