Токеномика на ALEXIS (ALEXIS)
Информация за ALEXIS (ALEXIS)
Alexis Texas Token
Overview: The Alexis Texas Token is a cryptocurrency project that aims to demonstrate the potential of celebrity-endorsed tokens managed with transparency and integrity. The project is spearheaded by Alexis Texas and Fred Frenchy (her manager / business partner), who collectively ensure the responsible handling and distribution of the tokens.
Token Management:
Ownership: The majority of the tokens are held by Alexis and her manager. There is no dedicated development team, with both Alexis and Frenchy overseeing the project's operations.
Transparency: To ensure transparency and trust, the token holdings are audited daily by a reputable third-party auditor. This rigorous auditing process provides assurance to the token holders about the accurate and fair distribution of the tokens.
Purpose and Benefits: Demonstration of Integrity. The main goal of the Alexis Texas Token is to set a standard in the cryptocurrency world for how celebrity tokens can be managed effectively and ethically.
Special Perks: Holders of the Alexis Texas Token will have access to exclusive perks. These perks may include unique experiences, merchandise, or other benefits directly associated with Alexis Texas, adding intrinsic value to the token beyond its financial worth. There can be also more utilities coming in the future as the team develops on the token.
Токеномика и анализ на цената за ALEXIS (ALEXIS)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ALEXIS (ALEXIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на ALEXIS (ALEXIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на ALEXIS (ALEXIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ALEXIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ALEXIS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALEXIS, разгледайте цената в реално време на токените ALEXIS!
Прогноза за цената за ALEXIS
Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALEXIS? Нашата страница за прогноза за цената ALEXIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.