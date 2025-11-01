Информация за цената за alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00507459$ 0.00507459 $ 0.00507459 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +9.38% Промяна на цената (1д) +1.35% Промяна на цената (7д) -19.52% Промяна на цената (7д) -19.52%

Цената в реално време за alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) е--. През последните 24 часа ALEXANDERELORENZO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ALEXANDERELORENZO е $ 0.00507459, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ALEXANDERELORENZO има промяна от +9.38% за последния час, +1.35% за 24 часа и -19.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Пазарна капитализация $ 303.30K$ 303.30K $ 303.30K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 581.75K$ 581.75K $ 581.75K Циркулиращо предлагане 521.35M 521.35M 521.35M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на alexanderelorenzo е $ 303.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ALEXANDERELORENZO е 521.35M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 581.75K.