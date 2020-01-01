Токеномика на Aladdin DAO (ALD) Открийте ключова информация за Aladdin DAO (ALD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aladdin DAO (ALD) AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Официален уебсайт: https://aladdin.club/ Купете ALD сега!

Токеномика и анализ на цената за Aladdin DAO (ALD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aladdin DAO (ALD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.17M $ 14.17M $ 14.17M Общо предлагане: $ 149.99M $ 149.99M $ 149.99M Циркулиращо предлагане: $ 149.83M $ 149.83M $ 149.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.19M $ 14.19M $ 14.19M Рекорд за всички времена: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01759207 $ 0.01759207 $ 0.01759207 Текуща цена: $ 0.094595 $ 0.094595 $ 0.094595 Научете повече за цената на Aladdin DAO (ALD)

Токеномика на Aladdin DAO (ALD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aladdin DAO (ALD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALD, разгледайте цената в реално време на токените ALD!

Прогноза за цената за ALD Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALD? Нашата страница за прогноза за цената ALD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!