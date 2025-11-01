Информация за цената за AKIRA LABS (AKIRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.53% Промяна на цената (1д) +2.63% Промяна на цената (7д) -2.06% Промяна на цената (7д) -2.06%

Цената в реално време за AKIRA LABS (AKIRA) е--. През последните 24 часа AKIRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AKIRA е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AKIRA има промяна от -0.53% за последния час, +2.63% за 24 часа и -2.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AKIRA LABS (AKIRA)

Пазарна капитализация $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.35K$ 15.35K $ 15.35K Циркулиращо предлагане 979.79M 979.79M 979.79M Общо предлагане 980,977,115.849797 980,977,115.849797 980,977,115.849797

Текущата пазарна капитализация на AKIRA LABS е $ 15.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AKIRA е 979.79M, като общото предлагане е 980977115.849797. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.35K.