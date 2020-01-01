Токеномика на Aki Network (AKI) Открийте ключова информация за Aki Network (AKI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aki Network (AKI) Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Официален уебсайт: https://akiprotocol.io/ Бяла книга: https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/ Купете AKI сега!

Токеномика и анализ на цената за Aki Network (AKI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aki Network (AKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Рекорд за всички времена: $ 0.065411 $ 0.065411 $ 0.065411 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00206973 $ 0.00206973 $ 0.00206973 Текуща цена: $ 0.00214952 $ 0.00214952 $ 0.00214952 Научете повече за цената на Aki Network (AKI)

Токеномика на Aki Network (AKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aki Network (AKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AKI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AKI, разгледайте цената в реално време на токените AKI!

Прогноза за цената за AKI Искате ли да знаете какъв път може да поеме AKI? Нашата страница за прогноза за цената AKI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AKI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!