Информация за цената за aixrp (AIXRP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00198245$ 0.00198245 $ 0.00198245 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.02% Промяна на цената (1д) +1.47% Промяна на цената (7д) +1.71% Промяна на цената (7д) +1.71%

Цената в реално време за aixrp (AIXRP) е--. През последните 24 часа AIXRP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIXRP е $ 0.00198245, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIXRP има промяна от -1.02% за последния час, +1.47% за 24 часа и +1.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за aixrp (AIXRP)

Пазарна капитализация $ 59.52K$ 59.52K $ 59.52K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 202.59K$ 202.59K $ 202.59K Циркулиращо предлагане 293.80M 293.80M 293.80M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на aixrp е $ 59.52K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIXRP е 293.80M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 202.59K.