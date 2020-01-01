Токеномика на AIVeronica by Virtuals (AIV) Открийте ключова информация за AIVeronica by Virtuals (AIV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AIVeronica by Virtuals (AIV) AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica! Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/19018 Купете AIV сега!

Токеномика и анализ на цената за AIVeronica by Virtuals (AIV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AIVeronica by Virtuals (AIV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Рекорд за всички времена: $ 0.00705355 $ 0.00705355 $ 0.00705355 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00146274 $ 0.00146274 $ 0.00146274 Текуща цена: $ 0.00172157 $ 0.00172157 $ 0.00172157 Научете повече за цената на AIVeronica by Virtuals (AIV)

Токеномика на AIVeronica by Virtuals (AIV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AIVeronica by Virtuals (AIV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIV, разгледайте цената в реално време на токените AIV!

Прогноза за цената за AIV Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIV? Нашата страница за прогноза за цената AIV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIV сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!