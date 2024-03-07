Токеномика на Aittcoin (AITT)
Информация за Aittcoin (AITT)
The Artificial Intelligence Transaction Token (AITT) is a pioneering digital asset designed to bridge the gap between blockchain technology and artificial intelligence (AI) with the aim of making AI technologies accessible to everyone, irrespective of their location or economic standing. This initiative underscores the project's vision of leveraging blockchain to democratize access to AI, thereby promoting a culture where AI technology serves the greater good and contributes to solving some of the most pressing challenges of our time. By creating an ecosystem that connects AI resources and services through AITT tokens, the project facilitates an innovative platform for the purchase, sale, and exchange of AI capabilities, ensuring that the transformative power of AI is leveraged for the benefit of humanity at large. Furthermore, AITT stands out by embodying the EUC philosophy—Empower Blockchain, Unleash AI Potential, Create Brighter Life. This philosophy is a testament to the project's commitment to leveraging technology for a brighter, more equitable future. The AITT token system is designed to expedite transactions, enhance accessibility to AI services, and promote a sustainable and equitable development of the AI and blockchain sectors. Through initiatives like the community public welfare compute power initiative and the integration of GenAI APIs, AITT not only aims to make advanced AI resources widely available but also to inspire a culture of innovation, collaboration, and social responsibility within the tech community.
Токеномика и анализ на цената за Aittcoin (AITT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aittcoin (AITT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Aittcoin (AITT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Aittcoin (AITT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой AITT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой AITT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на AITT, разгледайте цената в реално време на токените AITT!
Прогноза за цената за AITT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме AITT? Нашата страница за прогноза за цената AITT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
