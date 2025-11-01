Информация за цената за AiTradeusMaximus (AIM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.40% Промяна на цената (7д) +21.72% Промяна на цената (7д) +21.72%

Цената в реално време за AiTradeusMaximus (AIM) е--. През последните 24 часа AIM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIM е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIM има промяна от -- за последния час, +2.40% за 24 часа и +21.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AiTradeusMaximus (AIM)

Пазарна капитализация $ 71.16K$ 71.16K $ 71.16K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 101.66K$ 101.66K $ 101.66K Циркулиращо предлагане 700.00M 700.00M 700.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на AiTradeusMaximus е $ 71.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIM е 700.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 101.66K.