Токеномика на Airina Bolgur (BOLGUR) Открийте ключова информация за Airina Bolgur (BOLGUR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Airina Bolgur (BOLGUR) It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course Официален уебсайт: https://bolgur.ai/ Купете BOLGUR сега!

Токеномика и анализ на цената за Airina Bolgur (BOLGUR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Airina Bolgur (BOLGUR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.77K $ 3.77K $ 3.77K Общо предлагане: $ 992.40M $ 992.40M $ 992.40M Циркулиращо предлагане: $ 586.72M $ 586.72M $ 586.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.38K $ 6.38K $ 6.38K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Airina Bolgur (BOLGUR)

Токеномика на Airina Bolgur (BOLGUR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Airina Bolgur (BOLGUR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOLGUR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOLGUR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOLGUR, разгледайте цената в реално време на токените BOLGUR!

Прогноза за цената за BOLGUR Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOLGUR? Нашата страница за прогноза за цената BOLGUR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOLGUR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!