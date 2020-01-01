Токеномика на AIRENE by Virtuals (AIRENE) Открийте ключова информация за AIRENE by Virtuals (AIRENE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AIRENE by Virtuals (AIRENE) Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/2059 Купете AIRENE сега!

Токеномика и анализ на цената за AIRENE by Virtuals (AIRENE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AIRENE by Virtuals (AIRENE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 329.29K $ 329.29K $ 329.29K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 329.29K $ 329.29K $ 329.29K Рекорд за всички времена: $ 0.00488432 $ 0.00488432 $ 0.00488432 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00032531 $ 0.00032531 $ 0.00032531 Научете повече за цената на AIRENE by Virtuals (AIRENE)

Токеномика на AIRENE by Virtuals (AIRENE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AIRENE by Virtuals (AIRENE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIRENE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIRENE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIRENE, разгледайте цената в реално време на токените AIRENE!

