Информация за цената за Aircoin (AIRCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00102606 $ 0.00102606 $ 0.00102606 24-часов нисък $ 0.00126931 $ 0.00126931 $ 0.00126931 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00102606$ 0.00102606 $ 0.00102606 24-часов висок $ 0.00126931$ 0.00126931 $ 0.00126931 Рекорд за всички времена $ 0.00257008$ 0.00257008 $ 0.00257008 Най-ниска цена $ 0.00063807$ 0.00063807 $ 0.00063807 Промяна на цената (1ч) +4.46% Промяна на цената (1д) -10.52% Промяна на цената (7д) -23.88% Промяна на цената (7д) -23.88%

Цената в реално време за Aircoin (AIRCOIN) е$0.00113146. През последните 24 часа AIRCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00102606 до най-висока стойност $ 0.00126931, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIRCOIN е $ 0.00257008, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00063807.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIRCOIN има промяна от +4.46% за последния час, -10.52% за 24 часа и -23.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aircoin (AIRCOIN)

Пазарна капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Циркулиращо предлагане 998.50M 998.50M 998.50M Общо предлагане 998,501,329.043982 998,501,329.043982 998,501,329.043982

Текущата пазарна капитализация на Aircoin е $ 1.14M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIRCOIN е 998.50M, като общото предлагане е 998501329.043982. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.14M.