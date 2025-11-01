БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Aircoin днес е 0.00113146 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AIRCOIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AIRCOIN в MEXC сега.Цената в реално време на Aircoin днес е 0.00113146 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AIRCOIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AIRCOIN в MEXC сега.

Повече за AIRCOIN

AIRCOINценова информация

Какво представлява AIRCOIN

Официален уебсайт на AIRCOIN

Токеномика на AIRCOIN

AIRCOIN ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Aircoin Лого

Aircoin цена (AIRCOIN)

Не се намира в списъка

1 AIRCOIN към USD - цена в реално време:

$0.0011352
$0.0011352$0.0011352
-10.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Aircoin (AIRCOIN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:19:20 (UTC+8)

Информация за цената за Aircoin (AIRCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00102606
$ 0.00102606$ 0.00102606
24-часов нисък
$ 0.00126931
$ 0.00126931$ 0.00126931
24-часов висок

$ 0.00102606
$ 0.00102606$ 0.00102606

$ 0.00126931
$ 0.00126931$ 0.00126931

$ 0.00257008
$ 0.00257008$ 0.00257008

$ 0.00063807
$ 0.00063807$ 0.00063807

+4.46%

-10.52%

-23.88%

-23.88%

Цената в реално време за Aircoin (AIRCOIN) е$0.00113146. През последните 24 часа AIRCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00102606 до най-висока стойност $ 0.00126931, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIRCOIN е $ 0.00257008, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00063807.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIRCOIN има промяна от +4.46% за последния час, -10.52% за 24 часа и -23.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aircoin (AIRCOIN)

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

998.50M
998.50M 998.50M

998,501,329.043982
998,501,329.043982 998,501,329.043982

Текущата пазарна капитализация на Aircoin е $ 1.14M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIRCOIN е 998.50M, като общото предлагане е 998501329.043982. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.14M.

История на цените за Aircoin (AIRCOIN) USD

През днешния ден промяната в цената на Aircoin към USD беше $ -0.000133061600260538.
През последните 30 дни промяната в цената на Aircoin към USD беше $ -0.0003789724.
През последните 60 дни промяната в цената на Aircoin към USD беше $ +0.0001913502.
През последните 90 дни промяната в цената на Aircoin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000133061600260538-10.52%
30 дни$ -0.0003789724-33.49%
60 дни$ +0.0001913502+16.91%
90 дни$ 0--

Какво е Aircoin (AIRCOIN)

The Aircoin memecoin was born from a viral Twitter post from March, 2014 which proclaimed the following:

Evolution:

  1. Aircoin
  2. Fartcoin
  3. Artcoin

Aircoin was launched in August, 2025 and CTO'd twice, with the second CTO team bringing vast experience and expertise to the project. The team includes industry veterans and visual arts professionals.

Aircoin is destined for greatness as a premier memecoin on the BONK.fun platform.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Aircoin (AIRCOIN) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Aircoin (USD)

Колко ще струва Aircoin (AIRCOIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Aircoin (AIRCOIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Aircoin.

Проверете прогнозата за цената за Aircoin сега!

AIRCOIN към местни валути

Токеномика на Aircoin (AIRCOIN)

Разбирането на токеномиката на Aircoin (AIRCOIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AIRCOIN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Aircoin (AIRCOIN)

Колко струва Aircoin (AIRCOIN) днес?
Цената в реално време на AIRCOIN в USD е 0.00113146 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AIRCOIN към USD?
Текущата цена на AIRCOIN към USD е $ 0.00113146. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Aircoin?
Пазарната капитализация за AIRCOIN е $ 1.14M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AIRCOIN?
Циркулиращото предлагане на AIRCOIN е 998.50M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AIRCOIN?
AIRCOIN постигна ATH цена от 0.00257008 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AIRCOIN?
AIRCOIN достигна ATL цена от 0.00063807 USD.
Какъв е обемът на търговията на AIRCOIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AIRCOIN е -- USD.
Ще се повиши ли AIRCOIN тази година?
AIRCOIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AIRCOIN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:19:20 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Aircoin (AIRCOIN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,501.91
$109,501.91$109,501.91

-0.65%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,854.78
$3,854.78$3,854.78

-0.15%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02764
$0.02764$0.02764

-14.10%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.37
$186.37$186.37

-0.95%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,854.78
$3,854.78$3,854.78

-0.15%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,501.91
$109,501.91$109,501.91

-0.65%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.37
$186.37$186.37

-0.95%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5060
$2.5060$2.5060

-0.71%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,083.71
$1,083.71$1,083.71

-0.06%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000699
$0.0000699$0.0000699

+39.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09324
$0.09324$0.09324

+832.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000840
$0.000840$0.000840

+320.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000111
$0.00000111$0.00000111

+73.43%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00030
$0.00030$0.00030

+66.66%

Hivemapper Лого

Hivemapper

HONEY

$0.01567
$0.01567$0.01567

+16.67%