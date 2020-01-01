Токеномика на Air Fryer Guy (FRYER) Открийте ключова информация за Air Fryer Guy (FRYER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Air Fryer Guy (FRYER) The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply. Официален уебсайт: https://www.tiktok.com/@airfryerguy Купете FRYER сега!

Токеномика и анализ на цената за Air Fryer Guy (FRYER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Air Fryer Guy (FRYER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.21K $ 9.21K $ 9.21K Общо предлагане: $ 995.09M $ 995.09M $ 995.09M Циркулиращо предлагане: $ 958.46M $ 958.46M $ 958.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.56K $ 9.56K $ 9.56K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Air Fryer Guy (FRYER)

Токеномика на Air Fryer Guy (FRYER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Air Fryer Guy (FRYER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FRYER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FRYER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FRYER, разгледайте цената в реално време на токените FRYER!

Прогноза за цената за FRYER Искате ли да знаете какъв път може да поеме FRYER? Нашата страница за прогноза за цената FRYER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FRYER сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!