Информация за цената за air coin (空气币 /) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00703963$ 0.00703963 $ 0.00703963 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.09% Промяна на цената (1д) +6.70% Промяна на цената (7д) +14.67% Промяна на цената (7д) +14.67%

Цената в реално време за air coin (空气币 /) е--. През последните 24 часа 空气币 / се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 空气币 / е $ 0.00703963, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 空气币 / има промяна от -0.09% за последния час, +6.70% за 24 часа и +14.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за air coin (空气币 /)

Пазарна капитализация $ 83.83K$ 83.83K $ 83.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 83.83K$ 83.83K $ 83.83K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на air coin е $ 83.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 空气币 / е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 83.83K.