Информация за цената за aiPump (AIPUMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00025366 $ 0.00025366 $ 0.00025366 24-часов нисък $ 0.00055967 $ 0.00055967 $ 0.00055967 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00025366$ 0.00025366 $ 0.00025366 24-часов висок $ 0.00055967$ 0.00055967 $ 0.00055967 Рекорд за всички времена $ 0.04072074$ 0.04072074 $ 0.04072074 Най-ниска цена $ 0.00011104$ 0.00011104 $ 0.00011104 Промяна на цената (1ч) +12.81% Промяна на цената (1д) +31.38% Промяна на цената (7д) +64.90% Промяна на цената (7д) +64.90%

Цената в реално време за aiPump (AIPUMP) е$0.0003511. През последните 24 часа AIPUMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00025366 до най-висока стойност $ 0.00055967, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIPUMP е $ 0.04072074, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011104.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIPUMP има промяна от +12.81% за последния час, +31.38% за 24 часа и +64.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за aiPump (AIPUMP)

Пазарна капитализация $ 146.99K$ 146.99K $ 146.99K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 351.10K$ 351.10K $ 351.10K Циркулиращо предлагане 418.67M 418.67M 418.67M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на aiPump е $ 146.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIPUMP е 418.67M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 351.10K.