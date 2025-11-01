Информация за цената за AIMX (AIMX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00037556 - $ 0.00039747
24-часов нисък $ 0.00037556
24-часов висок $ 0.00039747
Рекорд за всички времена $ 0.02766477
Най-ниска цена $ 0.00031155
Промяна на цената (1ч) +1.61%
Промяна на цената (1д) +5.31%
Промяна на цената (7д) -4.87%

Цената в реално време за AIMX (AIMX) е$0.00039967. През последните 24 часа AIMX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00037556 до най-висока стойност $ 0.00039747, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIMX е $ 0.02766477, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00031155.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIMX има промяна от +1.61% за последния час, +5.31% за 24 часа и -4.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AIMX (AIMX)

Пазарна капитализация $ 156.81K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 233.62K
Циркулиращо предлагане 394.67M
Общо предлагане 588,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на AIMX е $ 156.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIMX е 394.67M, като общото предлагане е 588000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 233.62K.