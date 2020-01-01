Токеномика на Aimbot AI (AIMBOT) Открийте ключова информация за Aimbot AI (AIMBOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aimbot AI (AIMBOT) Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape. Официален уебсайт: https://www.aim-bot.app/ Купете AIMBOT сега!

Токеномика и анализ на цената за Aimbot AI (AIMBOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aimbot AI (AIMBOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 63.99K $ 63.99K $ 63.99K Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 63.99K $ 63.99K $ 63.99K Рекорд за всички времена: $ 20.93 $ 20.93 $ 20.93 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04893929 $ 0.04893929 $ 0.04893929 Текуща цена: $ 0.06399 $ 0.06399 $ 0.06399 Научете повече за цената на Aimbot AI (AIMBOT)

Токеномика на Aimbot AI (AIMBOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aimbot AI (AIMBOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIMBOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIMBOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIMBOT, разгледайте цената в реално време на токените AIMBOT!

Прогноза за цената за AIMBOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIMBOT? Нашата страница за прогноза за цената AIMBOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIMBOT сега!

