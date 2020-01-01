Токеномика на ailive (AILIVE)
AILIVE is a novel project designed to democratize machine learning (ML) and artificial intelligence (AI). By providing a robust, intuitive platform, we aim to make AI accessible to everyone—so they can understand the basic principles of machine learning and experiment with it. Our focus is to empower individuals to train, understand and deploy their own 3D AI agents with minimal barriers. Accessibility for machine learning lies at the heart of the AILIVE mission. Despite the explosion of interest in AI, most platforms remain excessively complex, requiring specialized knowledge and significant computational resources. AILIVE seeks to streamline and simplify this process. By offering an integrated framework that is intuitive, transparent, and well-documented, we remove many obstacles that often inhibit newcomers.
Токеномика и анализ на цената за ailive (AILIVE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ailive (AILIVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на ailive (AILIVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на ailive (AILIVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой AILIVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой AILIVE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на AILIVE, разгледайте цената в реално време на токените AILIVE!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.