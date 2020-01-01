Токеномика на Aiki (AIKI) Открийте ключова информация за Aiki (AIKI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aiki (AIKI) Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution. Официален уебсайт: https://aikigame.io/ Бяла книга: https://aiki.gitbook.io/aikis-diary Купете AIKI сега!

Токеномика и анализ на цената за Aiki (AIKI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aiki (AIKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 551.03K $ 551.03K $ 551.03K Общо предлагане: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Циркулиращо предлагане: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 551.03K $ 551.03K $ 551.03K Рекорд за всички времена: $ 0.01706637 $ 0.01706637 $ 0.01706637 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00441864 $ 0.00441864 $ 0.00441864 Текуща цена: $ 0.00551126 $ 0.00551126 $ 0.00551126 Научете повече за цената на Aiki (AIKI)

Токеномика на Aiki (AIKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aiki (AIKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIKI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIKI, разгледайте цената в реално време на токените AIKI!

Прогноза за цената за AIKI Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIKI? Нашата страница за прогноза за цената AIKI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIKI сега!

