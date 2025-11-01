Информация за цената за AIGOV (OLIVIA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01787206$ 0.01787206 $ 0.01787206 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.98% Промяна на цената (1д) +0.81% Промяна на цената (7д) -1.95% Промяна на цената (7д) -1.95%

Цената в реално време за AIGOV (OLIVIA) е--. През последните 24 часа OLIVIA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OLIVIA е $ 0.01787206, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OLIVIA има промяна от -0.98% за последния час, +0.81% за 24 часа и -1.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AIGOV (OLIVIA)

Пазарна капитализация $ 49.24K$ 49.24K $ 49.24K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 49.24K$ 49.24K $ 49.24K Циркулиращо предлагане 929.11M 929.11M 929.11M Общо предлагане 929,111,110.6689447 929,111,110.6689447 929,111,110.6689447

Текущата пазарна капитализация на AIGOV е $ 49.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OLIVIA е 929.11M, като общото предлагане е 929111110.6689447. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 49.24K.