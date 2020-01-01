Токеномика на Aidi Finance (AIDI) Открийте ключова информация за Aidi Finance (AIDI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aidi Finance (AIDI) Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens. Официален уебсайт: https://www.aidiverse.com/ Купете AIDI сега!

Токеномика и анализ на цената за Aidi Finance (AIDI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aidi Finance (AIDI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 54.88K $ 54.88K $ 54.88K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 795.01M $ 795.01M $ 795.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 69.03K $ 69.03K $ 69.03K Рекорд за всички времена: $ 0.00196851 $ 0.00196851 $ 0.00196851 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Aidi Finance (AIDI)

Токеномика на Aidi Finance (AIDI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aidi Finance (AIDI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIDI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIDI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIDI, разгледайте цената в реално време на токените AIDI!

