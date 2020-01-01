Токеномика на AIDA (AIDA) Открийте ключова информация за AIDA (AIDA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AIDA (AIDA) Discover Aida Coin on Sui, the revolutionary cryptocurrency fueling the Aida AI bot! This cutting-edge tech transforms blockchain interactions, streamlines transactions, and enhances community connections. Join us in shaping a smarter, more connected future! Aida is a dynamic and user-friendly Al bot designed to guide X users into the world of the Sui Network. With her approachable personality and deep understanding of blockchain nuances, Lucy makes the transition from Social media to blockchain technology both exciting and accessible. Официален уебсайт: https://www.aida-sui.com/ Купете AIDA сега!

Токеномика и анализ на цената за AIDA (AIDA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AIDA (AIDA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 258.95K $ 258.95K $ 258.95K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 258.95K $ 258.95K $ 258.95K Рекорд за всички времена: $ 0.00789743 $ 0.00789743 $ 0.00789743 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00025895 $ 0.00025895 $ 0.00025895 Научете повече за цената на AIDA (AIDA)

Токеномика на AIDA (AIDA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AIDA (AIDA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIDA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIDA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIDA, разгледайте цената в реално време на токените AIDA!

Прогноза за цената за AIDA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIDA? Нашата страница за прогноза за цената AIDA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIDA сега!

