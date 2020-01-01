Токеномика на AICM Marketplace (AICM) Открийте ключова информация за AICM Marketplace (AICM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AICM Marketplace (AICM) AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits. Официален уебсайт: https://aicm.store/ Купете AICM сега!

Токеномика и анализ на цената за AICM Marketplace (AICM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AICM Marketplace (AICM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 764.30K $ 764.30K $ 764.30K Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 764.30K $ 764.30K $ 764.30K Рекорд за всички времена: $ 0.04414665 $ 0.04414665 $ 0.04414665 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00145901 $ 0.00145901 $ 0.00145901 Текуща цена: $ 0.00380852 $ 0.00380852 $ 0.00380852 Научете повече за цената на AICM Marketplace (AICM)

Токеномика на AICM Marketplace (AICM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AICM Marketplace (AICM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AICM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AICM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AICM, разгледайте цената в реално време на токените AICM!

Прогноза за цената за AICM Искате ли да знаете какъв път може да поеме AICM? Нашата страница за прогноза за цената AICM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AICM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!