Информация за AICAT (AICAT) AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset. Официален уебсайт: https://aidancingcat.xyz/ Купете AICAT сега!

Токеномика и анализ на цената за AICAT (AICAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AICAT (AICAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.41K $ 19.41K $ 19.41K Общо предлагане: $ 996.50M $ 996.50M $ 996.50M Циркулиращо предлагане: $ 996.50M $ 996.50M $ 996.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.41K $ 19.41K $ 19.41K Рекорд за всички времена: $ 0.00110116 $ 0.00110116 $ 0.00110116 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000995 $ 0.00000995 $ 0.00000995 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на AICAT (AICAT)

Токеномика на AICAT (AICAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AICAT (AICAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AICAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AICAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AICAT, разгледайте цената в реално време на токените AICAT!

Прогноза за цената за AICAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AICAT? Нашата страница за прогноза за цената AICAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AICAT сега!

