Информация за цената за aibrk (AIBRK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00420528$ 0.00420528 $ 0.00420528 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.71% Промяна на цената (1д) +12.67% Промяна на цената (7д) -5.87% Промяна на цената (7д) -5.87%

Цената в реално време за aibrk (AIBRK) е--. През последните 24 часа AIBRK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIBRK е $ 0.00420528, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIBRK има промяна от -1.71% за последния час, +12.67% за 24 часа и -5.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за aibrk (AIBRK)

Пазарна капитализация $ 504.18K$ 504.18K $ 504.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 504.18K$ 504.18K $ 504.18K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на aibrk е $ 504.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIBRK е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 504.18K.