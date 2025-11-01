Информация за цената за aiAPIS (APIS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за aiAPIS (APIS) е--. През последните 24 часа APIS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APIS е $ 0.01165608, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APIS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за aiAPIS (APIS)

Пазарна капитализация $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Циркулиращо предлагане 91.43M 91.43M 91.43M Общо предлагане 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

Текущата пазарна капитализация на aiAPIS е $ 9.43K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APIS е 91.43M, като общото предлагане е 98623382.30848566. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.17K.