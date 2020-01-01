Токеномика на ai99x (AI99X) Открийте ключова информация за ai99x (AI99X), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ai99x (AI99X) Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems. Официален уебсайт: https://www.ai99x.com/ Бяла книга: https://docs.ai99x.com/ Купете AI99X сега!

Токеномика и анализ на цената за ai99x (AI99X) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ai99x (AI99X), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.87K $ 12.87K $ 12.87K Общо предлагане: $ 948.52M $ 948.52M $ 948.52M Циркулиращо предлагане: $ 948.52M $ 948.52M $ 948.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.87K $ 12.87K $ 12.87K Рекорд за всички времена: $ 0.00141481 $ 0.00141481 $ 0.00141481 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ai99x (AI99X)

Токеномика на ai99x (AI99X): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ai99x (AI99X) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AI99X токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AI99X токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AI99X, разгледайте цената в реално време на токените AI99X!

Прогноза за цената за AI99X Искате ли да знаете какъв път може да поеме AI99X? Нашата страница за прогноза за цената AI99X съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AI99X сега!

