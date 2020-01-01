Токеномика на ai69x (AI69X) Открийте ключова информация за ai69x (AI69X), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ai69x (AI69X) ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more. Официален уебсайт: https://www.ai69x.lol Купете AI69X сега!

Токеномика и анализ на цената за ai69x (AI69X) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ai69x (AI69X), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 36.21K $ 36.21K $ 36.21K Общо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Циркулиращо предлагане: $ 831.95M $ 831.95M $ 831.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 43.52K $ 43.52K $ 43.52K Рекорд за всички времена: $ 0.00909177 $ 0.00909177 $ 0.00909177 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ai69x (AI69X)

Токеномика на ai69x (AI69X): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ai69x (AI69X) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AI69X токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AI69X токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AI69X, разгледайте цената в реално време на токените AI69X!

Прогноза за цената за AI69X Искате ли да знаете какъв път може да поеме AI69X? Нашата страница за прогноза за цената AI69X съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AI69X сега!

