Токеномика на ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Открийте ключова информация за ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) $gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm Официален уебсайт: https://gudtek.site/ Купете GUDTEK сега!

Токеномика и анализ на цената за ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.40K $ 34.40K $ 34.40K Общо предлагане: $ 968.44M $ 968.44M $ 968.44M Циркулиращо предлагане: $ 968.44M $ 968.44M $ 968.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.40K $ 34.40K $ 34.40K Рекорд за всички времена: $ 0.00986832 $ 0.00986832 $ 0.00986832 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

Токеномика на ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GUDTEK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GUDTEK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GUDTEK, разгледайте цената в реално време на токените GUDTEK!

