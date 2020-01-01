Токеномика на AI Virtual Agents (AIVIA) Открийте ключова информация за AI Virtual Agents (AIVIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AI Virtual Agents (AIVIA) $AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools. Официален уебсайт: https://aivirtualagents.ai Купете AIVIA сега!

Токеномика и анализ на цената за AI Virtual Agents (AIVIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AI Virtual Agents (AIVIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.87K $ 32.87K $ 32.87K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.87K $ 32.87K $ 32.87K Рекорд за всички времена: $ 0.00119097 $ 0.00119097 $ 0.00119097 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на AI Virtual Agents (AIVIA)

Токеномика на AI Virtual Agents (AIVIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AI Virtual Agents (AIVIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIVIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIVIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIVIA, разгледайте цената в реално време на токените AIVIA!

Прогноза за цената за AIVIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIVIA? Нашата страница за прогноза за цената AIVIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIVIA сега!

