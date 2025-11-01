Информация за цената за AI GOD (AIG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +10.71% Промяна на цената (1д) +24.61% Промяна на цената (7д) +24.87% Промяна на цената (7д) +24.87%

Цената в реално време за AI GOD (AIG) е--. През последните 24 часа AIG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIG има промяна от +10.71% за последния час, +24.61% за 24 часа и +24.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AI GOD (AIG)

Пазарна капитализация $ 52.89K$ 52.89K $ 52.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 52.89K$ 52.89K $ 52.89K Циркулиращо предлагане 994.53M 994.53M 994.53M Общо предлагане 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

Текущата пазарна капитализация на AI GOD е $ 52.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIG е 994.53M, като общото предлагане е 994531064.8655504. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 52.89K.