Цената в реално време на AI Dev Agent днес е 0.00120609 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AIDEV към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AIDEV в MEXC сега.Цената в реално време на AI Dev Agent днес е 0.00120609 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AIDEV към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AIDEV в MEXC сега.

Повече за AIDEV

AIDEVценова информация

Какво представлява AIDEV

Официален уебсайт на AIDEV

Токеномика на AIDEV

AIDEV ценова прогноза

AI Dev Agent Лого

AI Dev Agent цена (AIDEV)

Не се намира в списъка

1 AIDEV към USD - цена в реално време:

$0.00120597
-2.80%1D
mexc
USD
AI Dev Agent (AIDEV) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:07:38 (UTC+8)

Информация за цената за AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00120237
24-часов нисък
$ 0.0012418
24-часов висок

$ 0.00120237
$ 0.0012418
$ 0.00782371
$ 0
-0.60%

-2.86%

-13.16%

-13.16%

Цената в реално време за AI Dev Agent (AIDEV) е$0.00120609. През последните 24 часа AIDEV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00120237 до най-висока стойност $ 0.0012418, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIDEV е $ 0.00782371, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIDEV има промяна от -0.60% за последния час, -2.86% за 24 часа и -13.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AI Dev Agent (AIDEV)

$ 93.68K
--
$ 482.39K
77.68M
400,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на AI Dev Agent е $ 93.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIDEV е 77.68M, като общото предлагане е 400000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 482.39K.

История на цените за AI Dev Agent (AIDEV) USD

През днешния ден промяната в цената на AI Dev Agent към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на AI Dev Agent към USD беше $ -0.0000119293.
През последните 60 дни промяната в цената на AI Dev Agent към USD беше $ +0.0090257201.
През последните 90 дни промяната в цената на AI Dev Agent към USD беше $ +0.00084398073517141613.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-2.86%
30 дни$ -0.0000119293-0.98%
60 дни$ +0.0090257201+748.35%
90 дни$ +0.00084398073517141613+233.07%

Какво е AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

AI Dev Agent (AIDEV) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за AI Dev Agent (USD)

Колко ще струва AI Dev Agent (AIDEV) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от AI Dev Agent (AIDEV) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за AI Dev Agent.

Проверете прогнозата за цената за AI Dev Agent сега!

AIDEV към местни валути

Токеномика на AI Dev Agent (AIDEV)

Разбирането на токеномиката на AI Dev Agent (AIDEV) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AIDEV сега!

Хората също питат: Други въпроси относно AI Dev Agent (AIDEV)

Колко струва AI Dev Agent (AIDEV) днес?
Цената в реално време на AIDEV в USD е 0.00120609 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AIDEV към USD?
Текущата цена на AIDEV към USD е $ 0.00120609. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на AI Dev Agent?
Пазарната капитализация за AIDEV е $ 93.68K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AIDEV?
Циркулиращото предлагане на AIDEV е 77.68M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AIDEV?
AIDEV постигна ATH цена от 0.00782371 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AIDEV?
AIDEV достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на AIDEV?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AIDEV е -- USD.
Ще се повиши ли AIDEV тази година?
AIDEV може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AIDEV за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за AI Dev Agent (AIDEV)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

