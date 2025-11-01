Информация за цената за AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00120237 24-часов нисък $ 0.0012418 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00782371 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.60% Промяна на цената (1д) -2.86% Промяна на цената (7д) -13.16%

Цената в реално време за AI Dev Agent (AIDEV) е$0.00120609. През последните 24 часа AIDEV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00120237 до най-висока стойност $ 0.0012418, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIDEV е $ 0.00782371, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIDEV има промяна от -0.60% за последния час, -2.86% за 24 часа и -13.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AI Dev Agent (AIDEV)

Пазарна капитализация $ 93.68K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 482.39K Циркулиращо предлагане 77.68M Общо предлагане 400,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на AI Dev Agent е $ 93.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIDEV е 77.68M, като общото предлагане е 400000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 482.39K.