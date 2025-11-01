Информация за цената за AI Analysis Token (AIAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.36274 $ 0.36274 $ 0.36274 24-часов нисък $ 0.369793 $ 0.369793 $ 0.369793 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.36274$ 0.36274 $ 0.36274 24-часов висок $ 0.369793$ 0.369793 $ 0.369793 Рекорд за всички времена $ 0.918633$ 0.918633 $ 0.918633 Най-ниска цена $ 0.21345$ 0.21345 $ 0.21345 Промяна на цената (1ч) +0.35% Промяна на цената (1д) -1.12% Промяна на цената (7д) +0.87% Промяна на цената (7д) +0.87%

Цената в реално време за AI Analysis Token (AIAT) е$0.365212. През последните 24 часа AIAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.36274 до най-висока стойност $ 0.369793, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIAT е $ 0.918633, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.21345.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIAT има промяна от +0.35% за последния час, -1.12% за 24 часа и +0.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AI Analysis Token (AIAT)

Пазарна капитализация $ 40.25M$ 40.25M $ 40.25M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 182.40M$ 182.40M $ 182.40M Циркулиращо предлагане 110.35M 110.35M 110.35M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на AI Analysis Token е $ 40.25M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIAT е 110.35M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 182.40M.