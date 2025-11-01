БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на AI Analysis Token днес е 0.365212 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AIAT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AIAT в MEXC сега.Цената в реално време на AI Analysis Token днес е 0.365212 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AIAT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AIAT в MEXC сега.

Повече за AIAT

AIATценова информация

Какво представлява AIAT

Бяла книга AIAT

Официален уебсайт на AIAT

Токеномика на AIAT

AIAT ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

AI Analysis Token Лого

AI Analysis Token цена (AIAT)

Не се намира в списъка

1 AIAT към USD - цена в реално време:

$0.365212
$0.365212$0.365212
-1.10%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
AI Analysis Token (AIAT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:35:52 (UTC+8)

Информация за цената за AI Analysis Token (AIAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.36274
$ 0.36274$ 0.36274
24-часов нисък
$ 0.369793
$ 0.369793$ 0.369793
24-часов висок

$ 0.36274
$ 0.36274$ 0.36274

$ 0.369793
$ 0.369793$ 0.369793

$ 0.918633
$ 0.918633$ 0.918633

$ 0.21345
$ 0.21345$ 0.21345

+0.35%

-1.12%

+0.87%

+0.87%

Цената в реално време за AI Analysis Token (AIAT) е$0.365212. През последните 24 часа AIAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.36274 до най-висока стойност $ 0.369793, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIAT е $ 0.918633, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.21345.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIAT има промяна от +0.35% за последния час, -1.12% за 24 часа и +0.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AI Analysis Token (AIAT)

$ 40.25M
$ 40.25M$ 40.25M

--
----

$ 182.40M
$ 182.40M$ 182.40M

110.35M
110.35M 110.35M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на AI Analysis Token е $ 40.25M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AIAT е 110.35M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 182.40M.

История на цените за AI Analysis Token (AIAT) USD

През днешния ден промяната в цената на AI Analysis Token към USD беше $ -0.0041519931784576.
През последните 30 дни промяната в цената на AI Analysis Token към USD беше $ +0.0470236014.
През последните 60 дни промяната в цената на AI Analysis Token към USD беше $ -0.0421190234.
През последните 90 дни промяната в цената на AI Analysis Token към USD беше $ +0.06315505791838385.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0041519931784576-1.12%
30 дни$ +0.0470236014+12.88%
60 дни$ -0.0421190234-11.53%
90 дни$ +0.06315505791838385+20.91%

Какво е AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

AI Analysis Token (AIAT) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за AI Analysis Token (USD)

Колко ще струва AI Analysis Token (AIAT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от AI Analysis Token (AIAT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за AI Analysis Token.

Проверете прогнозата за цената за AI Analysis Token сега!

AIAT към местни валути

Токеномика на AI Analysis Token (AIAT)

Разбирането на токеномиката на AI Analysis Token (AIAT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AIAT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно AI Analysis Token (AIAT)

Колко струва AI Analysis Token (AIAT) днес?
Цената в реално време на AIAT в USD е 0.365212 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AIAT към USD?
Текущата цена на AIAT към USD е $ 0.365212. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на AI Analysis Token?
Пазарната капитализация за AIAT е $ 40.25M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AIAT?
Циркулиращото предлагане на AIAT е 110.35M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AIAT?
AIAT постигна ATH цена от 0.918633 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AIAT?
AIAT достигна ATL цена от 0.21345 USD.
Какъв е обемът на търговията на AIAT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AIAT е -- USD.
Ще се повиши ли AIAT тази година?
AIAT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AIAT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:35:52 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за AI Analysis Token (AIAT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,004.47
$109,004.47$109,004.47

-1.10%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,809.48
$3,809.48$3,809.48

-1.33%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02782
$0.02782$0.02782

-13.54%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.66
$184.66$184.66

-1.86%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,809.48
$3,809.48$3,809.48

-1.33%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,004.47
$109,004.47$109,004.47

-1.10%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.66
$184.66$184.66

-1.86%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5055
$2.5055$2.5055

-0.73%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,075.21
$1,075.21$1,075.21

-0.84%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+46.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09483
$0.09483$0.09483

+848.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000640
$0.000640$0.000640

+220.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00034
$0.00034$0.00034

+88.88%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000092
$0.00000092$0.00000092

+43.75%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0035
$0.0035$0.0035

+40.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%