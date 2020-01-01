Токеномика на AhaToken (AHT) Открийте ключова информация за AhaToken (AHT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AhaToken (AHT) Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise Официален уебсайт: https://www.a-ha.io/ Купете AHT сега!

Токеномика и анализ на цената за AhaToken (AHT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AhaToken (AHT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 26.38M $ 26.38M $ 26.38M Общо предлагане: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B Циркулиращо предлагане: $ 6.86B $ 6.86B $ 6.86B FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.73M $ 29.73M $ 29.73M Рекорд за всички времена: $ 0.03894145 $ 0.03894145 $ 0.03894145 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00258023 $ 0.00258023 $ 0.00258023 Текуща цена: $ 0.00384108 $ 0.00384108 $ 0.00384108 Научете повече за цената на AhaToken (AHT)

Токеномика на AhaToken (AHT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AhaToken (AHT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AHT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AHT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AHT, разгледайте цената в реално време на токените AHT!

