Информация за цената за AGiXT (AGIXT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00101682 $ 0.00101682 $ 0.00101682 24-часов нисък $ 0.00149368 $ 0.00149368 $ 0.00149368 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00101682$ 0.00101682 $ 0.00101682 24-часов висок $ 0.00149368$ 0.00149368 $ 0.00149368 Рекорд за всички времена $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Най-ниска цена $ 0.00039722$ 0.00039722 $ 0.00039722 Промяна на цената (1ч) +0.97% Промяна на цената (1д) +26.95% Промяна на цената (7д) +214.72% Промяна на цената (7д) +214.72%

Цената в реално време за AGiXT (AGIXT) е$0.00131378. През последните 24 часа AGIXT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00101682 до най-висока стойност $ 0.00149368, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AGIXT е $ 0.104418, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00039722.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AGIXT има промяна от +0.97% за последния час, +26.95% за 24 часа и +214.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AGiXT (AGIXT)

Пазарна капитализация $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Текущата пазарна капитализация на AGiXT е $ 1.32M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AGIXT е 1000.00M, като общото предлагане е 999999837.38. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.32M.