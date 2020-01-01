Токеномика на AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)
Информация за AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)
AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices.
AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.
Токеномика и анализ на цената за AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на AGIXBT by Virtuals (AGIXBT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой AGIXBT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой AGIXBT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGIXBT, разгледайте цената в реално време на токените AGIXBT!
Прогноза за цената за AGIXBT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGIXBT? Нашата страница за прогноза за цената AGIXBT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.